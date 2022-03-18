Маркарова про зброю США: коли приймається рішення, частина вже перетинає кордон

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла про мінімальний інтервал між прийняттям рішення про постачання зброї американською стороною і самими поставками. За її словами, в той момент, коли рішення стає публічним, частина зброї вже перетинає кордон, повідомляє РБК-Україна.

Про це вона розповiла у інтерв'ю для "Голосу Америки".

"Я не буду розкривати ті речі, які не потрібно знати нашому ворогу. Але коли приймаються певні рішення, і вони стають публічними, в цей момент деякі речі вже перетинають кордон. Тому насправді це паралельний процес" , - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може отримати американські дрони-камікадзе.