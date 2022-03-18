Агентство S&P знову знизило рейтинг Росії

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг Росії з "ССС - "до"СС". Це сталося після того, як Росія повідомила про труднощі з виплатою боргу за єврооблігаціями 2023 і 2043 років, номінованими в доларах, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Агентство зазначає, що проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями у зв'язку з вторгненням Москви в Україну. Санкції скоротили доступні валютні резерви країни і обмежили її доступ до світової фінансової системи.

"Хоча публічні заяви Мінфіну Росії дозволяють нам припустити, що уряд в даний час все ще намагається перевести платіж власникам облігацій, ми вважаємо, що платежі з обслуговування боргу за єврооблігаціями Росії з терміном погашення в найближчі кілька тижнів можуть зіткнутися з аналогічними технічними труднощами" , - йдеться в повідомленні.

Fitch і Moody's також висловили стурбованість з приводу здатності Росії виконати свої боргові зобов'язання, коли раніше в березні знизили рейтинг країни на кілька щаблів.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch заявило, що якщо Росія зробить два купонних платежи на 117 млн доларів за доларовими облігаціями США в рублях, це означатиме суверенний дефолт.

Однак Міністерство фінансів Росії 17 березня заявило, що його розпорядження про виплату відсотків у розмірі 117 млн доларів за двома купонами єврооблігацій було виконано.