Зеленський: держава має гарантувати українцями 100% їхніх банківських вкладів

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава зобов’язана гарантувати українцям 100% їхніх банківських вкладів, повідомляє Новое время.

Президент України Володимир Зеленський доручив Національному банку України, депутатам та чиновникам знайти можливість гарантувати 100% вкладів українців у банках.

Про це він заявив у своєму відеозверненні в ніч із четверга на п'ятницю.

"Це особливе завдання для Національного банку України, для народних депутатів та наших чиновників. Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів у банках. 100%. Чи не частина, як зараз, як завжди, а повністю. Весь депозит. У будь-якому банку нашої держави" , - заявив президент.

Зеленський додав, що чекає на відповідний проект рішення і висловив сподівання, що Верховна Рада не затримається з підтримкою. Також він додав, що 18 березня Кабмін проголосує за масштабне скорочення регулювань.

"Було понад 600 дозволів та ліцензій для бізнесу, а залишаються обов'язковими близько 20. Тільки ті, які просто неможливо скасувати. Як, наприклад, поводження з радіоактивними відходами" , — сказав Зеленський.

Також президент Зеленський анонсував безвідсоткові кредити для бізнесу на період воєнного часу.