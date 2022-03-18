Юристи: українців у Москві почала викликати на допити ФСБ

У РФ спецслужби почали перевіряти українців та виписувати їм протоколи за порушення, яких не було – одного хлопця судили за лайку на вокзалі. ﻿Про це, посилаючись на правозахисний проект "ОВД-Інфо", повідомляє Сьогодні.

Співробітникам МВС та ФСБ Росії наказали ретельно перевіряти всіх громадян України, які проживають у Москві. Після початку війни їх викликають на допити поліції, оглядають їх мобільні телефони та обшукують квартири.

Студент з українським громадянством розповів, що як тільки РФ напала на Україну, його викликали до університету на розмову із працівником ФСБ. Після цього хлопець вирішив поїхати до Риги. У нього та інших українців поліцейські перевірили паспорти, після чого частину з них відвезли до відділення.

"Нас сфотографували, зняли відбитки пальців. Відбитки пальців за останній місяць у мене брали чотири рази і жодного разу не знайшли їх у базі даних. Ми пройшли якийсь опитувальник: як звуть, де навчаєшся. Опитування проводили поліцейські, потім їх змінив ФСБшник", – сказав співрозмовник видання.

Після цього йому та ще п'ятьом українцям виписали протоколи за статтею "дрібне хуліганство". Там вказувалося, що студент використовував нецензурну лексику на вокзалі. Далі над хлопцем був суд, який присудив йому 5 діб. Після цього студенту вдалося покинути Росію.