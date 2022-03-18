НБУ скасував плату за обслуговування обігу цінних паперів
Національний банк України тимчасово скасував тарифи на депозитарні послуги та послуги щодо обліку та обігу депозитних сертифікатів. Це зроблено з метою сприяння ефективній роботі фінансової системи на період дії воєнного стану в Україні, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Закликаємо також учасників ринку підтримати цю ініціативу та мінімізувати власні тарифи для кінцевих інвесторів. Такий крок має, зокрема, позитивно вплинути на залучення додаткових коштів у військові облігації України, які щотижня розміщуються Міністерством фінансів України", - йдеться в повідомленні.
Так, на період дії воєнного стану НБУ скасував нарахування плати за послуги депозитарію, депозитарної установи та послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів НБУ, у тому числі плати за:
- супроводження рахунку в цінних паперах та інформаційні операції (абонентська);
- зберігання цінних паперів;
- адміністративні депозитарні операції;
- облікові депозитарні операції;
- корпоративні операції;
- надання послуг з обслуговування операцій із депозитними сертифікатами НБУ.