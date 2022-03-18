НБУ скасував плату за обслуговування обігу цінних паперів

НБУ скасував плату за обслуговування обігу цінних паперів

Національний банк України тимчасово скасував тарифи на депозитарні послуги та послуги щодо обліку та обігу депозитних сертифікатів. Це зроблено з метою сприяння ефективній роботі фінансової системи на період дії воєнного стану в Україні, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Закликаємо також учасників ринку підтримати цю ініціативу та мінімізувати власні тарифи для кінцевих інвесторів. Такий крок має, зокрема, позитивно вплинути на залучення додаткових коштів у військові облігації України, які щотижня розміщуються Міністерством фінансів України", - йдеться в повідомленні.

Так, на період дії воєнного стану НБУ скасував нарахування плати за послуги депозитарію, депозитарної установи та послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів НБУ, у тому числі плати за:

  • супроводження рахунку в цінних паперах та інформаційні операції (абонентська);
  • зберігання цінних паперів;
  • адміністративні депозитарні операції;
  • облікові депозитарні операції;
  • корпоративні операції;
  • надання послуг з обслуговування операцій із депозитними сертифікатами НБУ.

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