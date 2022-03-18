PAP: Польща представить ідею миротворчої місії в Україні

Уряд Польщі готується представити ідею миротворчої місії в Україні на саміті НАТО та на зустрічі Європейської ради, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив речник польського уряду Петро Мюллер агентству PAP.

"Я розумію, що зараз серед деяких країн Західної Європи панують стримані настрої, мені сумно про це говорити, але я переконаний, що подальший тиск у майбутньому може призвести до того, що буде організована місія, яка б забезпечувала територію України, ще не захоплену Росією. - Сказав він .

За його словами, не йдеться про місію, яка має вступити в безпосередній конфлікт з Росією.

"Вона має бути встановлена ​​в тих місцях, які зараз не зайняті Росією, щоб надіслати чіткий сигнал, що ми не згодні з військовими злочинами", - сказав Мюллер .

Представник польського уряду анонсував, що така пропозиція буде представлена ​​на позачерговому саміті НАТО наступного тижня та на засіданні Європейської ради.

"Тут не буде легких і швидких рішень, але щоб робити такі кроки, вже зараз слід виробляти різні варіанти" , - зазначив Мюллер .

Нагадаємо, віце-прем'єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський під час візиту до Києва у вівторок запропонував направити в Україну миротворчу місію.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО у середу в Брюсселі представив проект створення миротворчої місії в Україні, але у США заявили, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.