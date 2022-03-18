У Китаї не вдається зупинити збільшення захворюваності на COVID-19 – Держкомздоров'я

За минулий четвер на материковій частині Китаю зареєстровано 2 тис. 461 новий випадок захворювання на коронавірус в гострій формі, з них усередині країни виявлено 2 388, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив Держкомітет охорони здоров'я КНР у п'ятницю.

Крім того, усередині країни виявлено ще 1 тис. 226 безсимптомних випадків захворювання. У Китаї випадки перебігу захворювання у гострій формі та безсимптомні реєструються окремо.

Поширення інфекції продовжується, незважаючи на жорсткі заходи локдауну, що вживаються владою. Добами раніше, за даними Держкомздоров’я, всередині країни було зареєстровано 1 тис. 226 випадків зараження у гострій формі та 1 тис. 206 безсимптомних.

Загалом з початку пандемії на материковій частині Китаю виявлено 126 тис. 324 інфікованих COVID-19 та 4 тис. 636 випадків смерті від пов'язаних із коронавірусом захворювань.