У Генштабі повідомили про втрати російської армії

У Генштабі повідомили про втрати російської армії
Фото: Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 14200 осіб,
  • танків ‒ 450 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1448 од,
  • артилерійських систем – 205 од,
  • РСЗВ - 72 од,
  • засоби ППО - 43 од,
  • літаків – 93 од,
  • гелікоптерів – 112 од,
  • автомобільної техніки - 879 од,
  • кораблі /катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12,
  • спеціальна техніка - 11.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.﻿

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