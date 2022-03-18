Шахраї розсилають електронні листи з проханням допомогти ЗСУ

Національний банк попереджає про чергову розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені НБУ просять переказати кошти на допомогу Збройним силам України, повідомляє Ділова столиця.

"Ми зафіксували чергову розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені Національного банку України українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ. Що важливо – для переказу коштів зазначено посилання на криптогаманець" , — кажуть у відомстві.

Якщо спробувати надіслати відповідь на цей лист, то можна побачити електронну адресу з розширенням @bank.gov.ua

На сьогодні зафіксовано дві такі фейкові адреси: helpukraine@bank.gov.ua helpukrainearmy@bank.gov.ua.

Наголошується, що Національний банк України:

не розсилає електронні листи громадянам, тим більше з закликом допомагати ЗСУ%

не збирає кошти у криптогаманці.

"Якщо вам потрапив такий лист – просто видаліть його" , — радять у банку.

Вся інформація щодо фінансової допомоги на підтримку ЗЗСУ та гуманітарні цілі публікується виключно офіційними каналами Національного банку – на сторінках офіційного сайту та соціальних мереж НБУ:

Сайт НБУ: https://bank.gov.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine

Twitter: https://twitter.com/NBUkraine

Telegram: https://t.me/nbu_ua

Instagram: https://www.instagram.com/national_bank_of_ukraine/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3SHrFwwyb0AceOgHQ

Кошти акумулюються на мультивалютних рахунках, відкритих Національним банком для підтримки ЗСУ та гуманітарної допомоги українцям.