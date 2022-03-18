Шахраї розсилають електронні листи з проханням допомогти ЗСУ

Шахраї розсилають електронні листи з проханням допомогти ЗСУ

Національний банк попереджає про чергову розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені НБУ просять переказати кошти на допомогу Збройним силам України, повідомляє Ділова столиця.

"Ми зафіксували чергову розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені Національного банку України українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ. Що важливо – для переказу коштів зазначено посилання на криптогаманець", — кажуть у відомстві.

Якщо спробувати надіслати відповідь на цей лист, то можна побачити електронну адресу з розширенням @bank.gov.ua

На сьогодні зафіксовано дві такі фейкові адреси: helpukraine@bank.gov.ua helpukrainearmy@bank.gov.ua.

Наголошується, що Національний банк України:

  • не розсилає електронні листи громадянам, тим більше з закликом допомагати ЗСУ%
  • не збирає кошти у криптогаманці.
"Якщо вам потрапив такий лист – просто видаліть його", — радять у банку.

Вся інформація щодо фінансової допомоги на підтримку ЗЗСУ та гуманітарні цілі публікується виключно офіційними каналами Національного банку – на сторінках офіційного сайту та соціальних мереж НБУ:

  • Сайт НБУ: https://bank.gov.ua/
  • Facebook: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine
  • Twitter: https://twitter.com/NBUkraine
  • Telegram: https://t.me/nbu_ua
  • Instagram: https://www.instagram.com/national_bank_of_ukraine/
  • YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3SHrFwwyb0AceOgHQ

Кошти акумулюються на мультивалютних рахунках, відкритих Національним банком для підтримки ЗСУ та гуманітарної допомоги українцям.

"Ці мультивалютні рахунки можуть використовуються для зарахування благодійної допомоги як з України, так і з-за кордону. Водночас жодного криптогаманця Національний банк не відкривав узагалі", — резюмують у НБУ.

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