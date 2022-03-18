Шахраї розсилають електронні листи з проханням допомогти ЗСУ
Національний банк попереджає про чергову розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені НБУ просять переказати кошти на допомогу Збройним силам України, повідомляє Ділова столиця.
"Ми зафіксували чергову розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені Національного банку України українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ. Що важливо – для переказу коштів зазначено посилання на криптогаманець", — кажуть у відомстві.
Якщо спробувати надіслати відповідь на цей лист, то можна побачити електронну адресу з розширенням @bank.gov.ua
На сьогодні зафіксовано дві такі фейкові адреси: helpukraine@bank.gov.ua helpukrainearmy@bank.gov.ua.
Наголошується, що Національний банк України:
- не розсилає електронні листи громадянам, тим більше з закликом допомагати ЗСУ%
- не збирає кошти у криптогаманці.
"Якщо вам потрапив такий лист – просто видаліть його", — радять у банку.
Вся інформація щодо фінансової допомоги на підтримку ЗЗСУ та гуманітарні цілі публікується виключно офіційними каналами Національного банку – на сторінках офіційного сайту та соціальних мереж НБУ:
- Сайт НБУ: https://bank.gov.ua/
- Facebook: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine
- Twitter: https://twitter.com/NBUkraine
- Telegram: https://t.me/nbu_ua
- Instagram: https://www.instagram.com/national_bank_of_ukraine/
- YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3SHrFwwyb0AceOgHQ
Кошти акумулюються на мультивалютних рахунках, відкритих Національним банком для підтримки ЗСУ та гуманітарної допомоги українцям.
"Ці мультивалютні рахунки можуть використовуються для зарахування благодійної допомоги як з України, так і з-за кордону. Водночас жодного криптогаманця Національний банк не відкривав узагалі", — резюмують у НБУ.