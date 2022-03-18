Верещук: сьогодні в Україні відкриються 9 гуманітарних коридорів

Сьогодні, 18 березня в Україні знову запрацюють гуманітарні коридори для евакуації населення. Їх буде дев'ять, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область

З Маріуполя до Запоріжжя. Колона автобусів зі бензовозом продовжила рух з селища Василівка.

Сумська область

З Сум, Тростянця, Лебединого, Конотопа, Краснопілля, Великої Писарівки до Полтави.

Харківська область

Планується гуманітарний вантаж до Балаклеї та Ізюма на Харківської області.

Також на завтра планують доставку допомоги до міст Херсонської і Луганської областей.