Верещук: сьогодні в Україні відкриються 9 гуманітарних коридорів
Сьогодні, 18 березня в Україні знову запрацюють гуманітарні коридори для евакуації населення. Їх буде дев'ять, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область
З Маріуполя до Запоріжжя. Колона автобусів зі бензовозом продовжила рух з селища Василівка.
Сумська область
З Сум, Тростянця, Лебединого, Конотопа, Краснопілля, Великої Писарівки до Полтави.
Харківська область
Планується гуманітарний вантаж до Балаклеї та Ізюма на Харківської області.
Також на завтра планують доставку допомоги до міст Херсонської і Луганської областей.