Зеленський побажав Шольцу "дати Європі мир"
Президент України Володимир Зеленський вважає, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц має шанс надати своїй країні оновлене лідерство та дати всій Європі мир, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми бачили, як Німеччина десятиліттями боролася за економіку. За нові російські газопроводи та старі європейські мрії. Мрії про якусь співпрацю, яку Росія давно не сприймає всерйоз. Ми бачимо, що погляди німцем змінюються. І це дуже важливо", – сказав президент.
Також він додав, що Німеччина зараз
"шукає нового шляху" .
"Бачимо, як щиро більшість німців виступають за перегляд старої політики. Бачимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц має великий шанс, велику місію – дати Німеччині оновлене лідерство, дати Європі світ. Довгограючий і, головне, чесний. Такий, що гарантує безпеку кожній державі у Європі та Україні", – заявив Зеленський у відеозверненні у ніч на п'ятницю.
Він також щиро побажав німецькому канцлеру, щоб Німеччині та партнерам вдалося реалізувати цю місію.