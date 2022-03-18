ОВА: У Чернігівській області через обстріл за добу виникло 19 пожеж

У Чернігівській області минулої доби виникло 20 пожеж, з них 19 - через обстріл окупантами. Рятувальники евакуювали 59 людей, у тому числі 10 дітей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Зазначається, що під обстріл російських окупантів у Чернігівській області потрапили 4 об'єкти інфраструктури, 14 житлових секторів та інший об'єкт.

"Всього з початку війни ліквідовано 273 пожежі, з них через обстріл 214. Врятовано 59 людей, з них 10 дітей. За добу рятувальники 2 рази долучалися до робіт з розбору зруйнованих будівель", - йдеться у повідомленні .

Крім того, піротехніки за добу здійснили 6 виїздів для знешкодження боєприпасів, які не розірвалися.