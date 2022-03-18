Міноборони Британії: війська РФ досягли мінімального прогресу

У Міноборони Великої Британії заявили, що російські окупанти цього тижня досягли мінімального прогресу, повідомляє Новое время.

"Українські сили навколо Києва та Миколаєва продовжують зривати спроби росіян оточити міста. Міста Харків, Чернігів, Суми та Маріуполь залишаються в оточенні та зазнають сильних обстрілів з боку росіян" , — зазначили у відомстві.

Також із посиланням на дані ООН указано, що кількість біженців, які тікають від війни в Україні, уже перевищила 3,2 мільйона.

Зазначено, що це число продовжуватиме зростати в результаті тривалої російської агресії.