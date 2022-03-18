ОДА: військові дії відбуваються далі від Миколаєва

Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що воєнні дії тривають далі від Миколаєва, у селах зараз гірше, повідомляє Новое время.

"Військові дії відбуваються далі від Миколаєва. У селах зараз гірше. Але нас все більше, а їх все менше" , — заявив він.

За його словами, створено штаб, до якого увійшли усі правоохоронні та силові структури.

"Починаємо відпрацьовувати усі кримінальні випадки на території області. За перший день таких уже 20" , — заявив голова ОДА.

Кім заявив, що зараз налаштовують логістику, запускають бізнес, готуються до посівної.

17 березня голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, що місто очистять від білбордів, а метал від них пустять на протитанкові їжаки.