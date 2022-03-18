Стівен Спілберг із дружиною пожертвували 1 млн доларів для українських біженців

Стівен Спілберг та його дружина Кейт Кепшоу передали один мільйон доларів на гуманітарну допомогу для українських біженців, повідомляє Сьогодні.

Як пише Variety, через свій благодійний фонд Hearthland Foundation Спілберг та Кепшоу виділили гроші декільком організаціям в Україні та сусіднім країнам, які приймають біженців

Нагадаємо, у Стівена Спілберга українське коріння. Обидва діди Стівена були родом з України, по материнській лінії – з Одеси, по батьківській – з маленького села під Кам'янцем-Подільським.