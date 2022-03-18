Офіс генпрокурора: 109 дітей загинули через агресію РФ в Україні

Унаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 18 березня 2022 року загинуло 109 дітей та понад 130 поранено, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

"Найбільше постраждало дітей у Київській – 55, Харківській – 34, Донецькій – 26, Чернігівській – 29, Миколаївській – 20, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській – 14 областях" , - повідомили у відомстві.

У результаті бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 439 навчальних закладів, 63 з яких повністю зруйновано. Найбільше пошкоджено у Донецькій – 126, Харківській – 77, Миколаївській – 39, Сумській – 32, Київській – 41, Херсонській областях – 21 та м. Києві – 35.