Ціна на нафту Brent перевищила $109 за барель

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:40 за київським часом у п'ятницю становила $109,3 за барель, що на $2,7 (2,57%) вище за ціну на закриття попередньої сесії, повідомляє Enkorr.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $106,01 за барель, що на $3,03 (2,94%) вище за підсумкове значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів підскочила на $7,94 (8,4%), до $102,98 за барель.

Нафтові трейдери уважно стежать за ситуацією в Україні й готуються до різкого скорочення постачання нафти з Росії, пише MarketWatch.

Згідно з прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Росія може скоротити видобуток у квітні на 3 млн барелів на добу (б/д) на тлі санкцій і відмов покупців нафти з-за кордону. Аналітики агентства відзначили, що серед інших країн ОПЕК+ тільки Саудівська Аравія й ОАЕ мають змогу швидко наростити видобуток, щоб компенсувати скорочення постачань із РФ.