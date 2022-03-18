Подоляк відповів Шольцу на заклик не ображати росіян
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на заклик канцлера Німеччини Олафа Шольца не ображати росіян.
"Канцлер Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни", - написав Подоляк у Twitter.
Він додав, що у Європі це може стати "неправдивим трендом".
"Офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі", - зазначив він.
Нагадаємо, вчора Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України, а також засудив нападки на вихідців з Росії.