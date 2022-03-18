Подоляк відповів Шольцу на заклик не ображати росіян

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував﻿ на заклик канцлера Німеччини Олафа Шольца не ображати росіян.

"Канцлер Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни" , - написав Подоляк у Twitter.

Він додав, що у Європі це може стати "неправдивим трендом".

"Офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі" , - зазначив він.

Нагадаємо, вчора Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України, а також засудив нападки на вихідців з Росії.