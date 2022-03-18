Столтенберг: війна не має вийти за межі України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив розуміння розчарування президента Володимира Зеленського та українського народу, але наголосив, що для Альянсу важливо уникнути ескалації. Про це, із посиланням на німецькі ЗМІ, повідомляє Європейська правда.

Столтенберг знову запевнив Україну в підтримці альянсу, і водночас – застеріг від розширення конфлікту.

"Ми збільшили нашу військову та фінансову підтримку - Німеччина відіграє ключову роль у цих зусиллях", - сказав він.

Також через "безпрецедентні санкції" Росія, за його словами, має заплатити "високу ціну" за війну.

Він наголосив, що союзники з НАТО тренують українські війська з моменту незаконної анексії Криму Росією у 2014 році, "і все це допомогло при вторгненні російських військ" .

"Я розумію розчарування президента Зеленського та українського народу, оскільки вони є жертвами жорстокої безглуздої війни із вторгненням військ президента Путіна", – додав Столтенберг.

Водночас, за його словами, необхідно забезпечити, щоб цей конфлікт не вийшов з-під контролю та не вилився за межі України.