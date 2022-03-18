Мінекономіки опублікувало нові граничні ціни на пальне

Міністерство економіки України 18 березня оприлюднило середню вартість бензинів обсягом 28,87 грн/л та дизпалива – 32,05 грн/л, на підставі яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на АЗС, повідомляє Enkorr.

З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,42 грн/л, на «звичайне» дизпаливо – 37,05 грн/л. Таким чином, завдяки обнуленню Верховною Радою акцизу на пальне та зниженню ставки ПДВ до 7% з 20%, ціна на бензин на середину березня знижено на 10,1 грн/л, на ДП – на 7,9 грн/л.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану». Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.

Зазначимо, одночасно з набуттям чинності цим законом Кабмін змінив формулу розрахунку максимально дозволеної ціни на паливо в роздріб. До неї внесено додаткові витрати, що виникли після переорієнтації постачання з Білорусі та Росії до країн Євросоюзу. Якщо раніше логістичні та інші витрати при розрахунку становили $27/т, то тепер витрати на логістику збільшені до $50 за тонну. Також запроваджено інші витрати, передбачені у зовнішньоекономічному договорі, на суму $150/тонна.