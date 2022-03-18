Найстаріший банк США припинив купівлю російських цінних паперів

Bank of New York Mellon приостановил покупку российских ценных бумаг, повідомляє Новое время.

Bank of New York Mellon припинив новий банківський бізнес у Росії та призупинив купівлю російських цінних паперів з управління інвестиціями. Про це йдеться у заяві банку.

У BNY Mellon зазначили, що ці дії разом із урядовими санкціями призведуть до одноразового скорочення виручки приблизно на $100 млн у першому кварталі. Річний виторг скоротиться приблизно на $80-100 млн.

Також банк передасть $1 млн допомоги Україні на гуманітарні цілі.

Нагадаємо, що з 31 березня S&P Dow Jones Indices виключить облігації російських і білоруських емітентів з індексів, що розраховуються компанією.