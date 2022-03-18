ОВА: у Київській області збили російський винищувач Су-34

Сухопутні війська України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 у небі над Київською областю, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

За його словами, підрозділи ППО Сухопутних військ України за допомогою ПЗРК Stinger збили літак близько 8:15 у Бучанському районі.

Павлюк також додав, що катапультування екіпажу не помічено, а літак впав на зайнятій окупантами території.