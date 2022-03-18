Уряд визначив завдання для "Укрпошти" в умовах воєнного стану
Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо організації роботи "Укрпошти" на період дії воєнного стану. Рішення ухвалено для недопущення соціальної та продовольчої кризи, повідомляє РБК-Україна.
Про це каже постанова уряду від 17 березня 2022 р. № 305.
Рішенням на "Укрпошту" покладенні такі завдання:
- забезпечення доставки пенсій і грошової допомоги громадянам, які отримують пенсії та грошову допомогу (за наявності технічної можливості);
- здійснення доставки ліків, гуманітарної допомоги, поштових відправлень та періодичних друкованих видань (за наявності технічної можливості);
- здійснення безоплатного перевезення майна вітчизняних підприємств, установ та організацій згідно з переліком, який формується Міністерством економіки і передається до Міністерства інфраструктури.
"Мережам автозаправних комплексів, які провадять свою діяльність на території України, забезпечити заправку (відпуск пального) автотранспортних засобів, які належать або перебувають в користуванні "Укрпошти", - йдеться в рішенні.