Уряд визначив завдання для "Укрпошти" в умовах воєнного стану

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо організації роботи "Укрпошти" на період дії воєнного стану. Рішення ухвалено для недопущення соціальної та продовольчої кризи, повідомляє РБК-Україна.

Про це каже постанова уряду від 17 березня 2022 р. № 305.

Рішенням на "Укрпошту" покладенні такі завдання:

забезпечення доставки пенсій і грошової допомоги громадянам, які отримують пенсії та грошову допомогу (за наявності технічної можливості);

здійснення доставки ліків, гуманітарної допомоги, поштових відправлень та періодичних друкованих видань (за наявності технічної можливості);

здійснення безоплатного перевезення майна вітчизняних підприємств, установ та організацій згідно з переліком, який формується Міністерством економіки і передається до Міністерства інфраструктури.