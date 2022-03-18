Пожежу на "Барабашовому" у Харкові локалізувано: урятовано 10 будинків

Пожежним удалося локалізувати пожежу на найбільшому ринку Європи – харківському "Барабашовому" – та врятувати від знищення 10 приватних будинків, що знаходяться поряд.﻿ Про це, посилаючись на мера Харкова Ігора Терехова та заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Романа Примуша в спільному ефірі телеканалів 18 березня, повідомляє Українська правда.

"Пожежа на Барабашовому локалізована. Окрім Барабашового, у нас і за ніч, і за ранок були потрапляння в адміністративні житлові будівлі. Усього зруйновано у Харкові понад 700 будівель. Обстріли не припиняються. Але незважаючи на це, Харків був, є і буде українським". Харків тримається. Україна переможе", – заявив Терехов.

Примуш, у свою чергу, зазначив, що у всій Харківській області – "надзвичайно важка ситуація" .

"Майже доба наша пожежна задіяна у ліквідації пожежі на Барабашово. Це 7000 кв.м. Наразі вдалося локалізувати пожежу. Врятувати десять приватних будинків, що знаходяться поруч", – сказав він.

Він додав, що окупанти нехтують Женевською конвенцією.

"Прямо під час рятувальних робіт обстрілює рятувальників. Це не поодинокий випадок (на Барабашово – ред.), це відбувається по всій країні. Уже 19 рятувальників загинули під час виконання своїх обов'язків", – зазначив Примуш.

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