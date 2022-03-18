Президентка ЄП: купуючи газ РФ, ми даємо їм гроші на нові танки

Президентка Європарламенту Роберта Метсола висловилася за якнайшвидше зменшення залежності Європи від російських енергоресурсів, оскільки це є непрямим фінансуванням збройної агресії РФ.﻿ Про це, посилаючись на її інтерв’ю литовському телебаченню, повідомляє Європейська правда.

Метсола зазначила, що те, що вже зробив ЄС для тиску на Росію, не може вважатися достатнім, доки війна триває.

"Європарламент і ЄС щоденно мають надсилати чіткий сигнал: ми не зупинимось, доки це не припиниться" , - підкреслила вона.

Роберта Метсола нагадала, що Європарламент одразу закликав відключити Росію від платіжної системи SWIFT і далі наполягатиме, щоб під санкції потрапляли нові й нові російські банки.

"По-друге, потрібно зводити енергозалежність Європи від російського газу до нуля. Якщо цього не робити, ми продовжимо прямо й опосередковано фінансувати війну. Хоробрі українці щоденно палять російські танки - а ми даємо Росії гроші на виготовлення нових. Парламент дуже чітко висловив свою думку, що ЄС має зробити все можливе, аби жодна країна-член не залежала від газу з РФ" , - наголосила президентка Європарламенту.

Вона зазначила, що розуміє, що зараз окремі країни не мають альтернативи російському газу, і це питання потрібно вирішувати, а також підготуватись до сценарію, що Кремль скористається цією вразливістю і припинить постачання до них.