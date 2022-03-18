ОВА: Окупанти обстріляли зі "Смерчів" полігон у передмісті Запоріжжя

Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Смерч" військовий полігон та прилеглий до нього завод та кар'єр у передмісті Запоріжжя.

Про це повідомив прессекретар Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв.

Масштаби руйнувань та втрати встановлюються.

Внаслідок обстрілу, за його словами, виникла пожежа на території заводу. Наразі пожежа локалізована та ліквідується силами ДСНС.