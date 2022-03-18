Британія призупинила обмін податковою інформацією з РФ і Білоруссю

Велика Британія оголосила про призупинення обміну податковою інформацією з Росією та Білоруссю "в рамках постійних зусиль із заподіяння економічного болю режиму президента Путіна", повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у заяві британського уряду.

"Цей крок є одним із низкизаходів, які вживаються в податковій системі, щоб підтримати Україну та завдати економічного болю режиму Путіна" , - заявили в уряді.

Велика Британія обмінюється податковою інформацією з Росією відповідно до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, а Росія та Білорусь – за двосторонніми угодами про уникнення подвійного оподаткування.

"Рішення британського уряду гарантує, що Велика Британія не надаватиме режиму Путіна інформацію, яка може бути використана для податкових пільг або збільшення прибутків для РФ" , - йдеться у заяві.

Такий крок не призведе до суттєвого впливу на здатність Британії вирішувати проблеми несплати податків.

"Оскільки ми хочемо поставити режим Володимира Путіна під економічний тиск, було б неправильно продовжувати обмінюватися податковою інформацією з Росією та Білоруссю.