Компанія Roshen зупинила дві фабрики в Україні через війну

Кондитерська компанія Roshen через війну зупинила роботу двох фабрик в Україні. Ще два підприємства працюють не на повну потужність, повідомляє Новое время.

Кондитерська компанія Roshen через війну зупинила дві фабрики в Україні — у Києві та Борисполі. Про це розповів генеральний директор та співвласник компанії В'ячеслав Москалевський.

Ще дві фабрики компанії працюють не на повну потужність – у Вінниці та Кременчуці.

"Дві фабрики – у Києві та Борисполі – не працюють, ще дві – у Вінниці та Кременчуці – не на повних потужностях. Реально ми лише цього тижня почали відвантажувати товар. І намагаємось виконати план виробництва на квітень" , — заявив Москалевський.

Вінницький завод працює частково через падіння попиту - країни СНД та Ізраїль "нічого не йде". На цьому тижні компанія відновила експорт на Захід.

Також зараз компанія не може продати все, що є на складах. З початком війни рітейлери перестали замовляти новий товар.

"Наразі виробляємо печиво, оскільки попит переважно на нього. У Кременчуці більше виготовляємо сировину. Це карамель. Але зараз великі залишки, і фабрика повноцінно працюватиме у квітні. У Вінниці також робимо шоколад, але його під час війни не купують" , — розповів Москалевський.

Також у компанії поки що не розуміють, як довго зможуть виплачувати зарплати співробітникам. Виплати за лютий працівники отримали, але що буде з виплатами у березні, у компанії ще не розуміють.

Нагадаємо, що на початку березня мережа дискаунтерів АТБ повернула на полиці продукцію Roshen і Наша ряба.