ДСНС: окупанти обстріляли Житомирську область, є руйнування

Російські окупанти продовжують обстрілювати Житомирську область, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У відомстві заявили, що в четвер, 17 березня в селі Яблунівка Коростенського району внаслідок артилерійського обстрілу зруйновано два приватні житлові будинки та пошкоджено ще дві будівлі.

Загиблих та травмованих немає.

У п’ятницю, 18 березня, у селі Залісся Коростенського району ворог пошкодив у двох приватних будинках житловий будинок та господарську будівлю. Ще одна господарська споруда внаслідок обстрілу була зруйнована з подальшим спалахом. Загиблих та травмованих людей немає.