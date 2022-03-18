Кириленко: внаслідок обстрілу Краматорська є жертви
Внаслідок ранкового ракетного обстрілу Краматорська 2 особи загинули та 6 поранені.
Про це повідомив у Facebook начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Вранці росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Потрапили по житловому будинку та адміністративної будівлі. Поки що відомо про 2 загиблих і 6 поранених, інші подробиці встановлюємо", – написав Кириленко.
"Російські не здатні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних", – заявив він.