Кулеба: росіяни несуть відповідальність за війну в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що росіяни несуть відповідальність за війну в Україні, навіть попри отруєння пропагандою.

Про це він написав у Twitter﻿.

"Деякі хочуть жити в простому світі, де Путін несе повну відповідальність за війну. Реальність така, що хтось дійсно скидає бомби на українські міста, розстрілює евакуйованих, формує "Z", підтримує Путіна в опитуваннях. Як і в 1930 - і роки, вони несуть відповідальність, навіть якщо отруєні пропагандою" , - написав він. ﻿

Нагадаємо, вчора Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України, а також засудив нападки на вихідців з Росії.