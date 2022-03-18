Сбербанк через санкції припинив проводити перекази фізосіб у п'яти валютах

Сбербанк роз'яснив, які операції стали недоступними для фізосіб у зв'язку з набуттям чинності з 18 березня санкційних обмежень на валютні операції з кореспондентськими рахунками в американських банках, повідомляє "Интерфакс".

Так, зокрема, Сбербанк припинив здійснювати перекази фізосіб до інших банків у доларах США, фунтах стерлінгів, данських та шведських кронах, канадських доларах, йдеться у повідомленні кредитної організації. У цих валютах фізособи також не зможуть отримати перекази з інших російських та зарубіжних банків на рахунок Сбербанку.

В офісах Сбербанку, як і раніше, можна відправляти перекази в інші банки як по Росії, так і за кордон у рублях, євро, ієнах, швейцарських франках, норвезьких кронах і сінгапурських доларах. Перекази за кордон через "Сбербанк онлайн" доступні тільки в євро, по Росії здійснюються в рублях за колишніми правилами без обмежень.

Кредитна організація рекомендує клієнтам перед переведенням уточнювати обмеження за банку-одержувача.

Те саме стосується і українських банків.

"З боку Сбербанку немає обмежень на перекази в українські банки, проте деякі українські банки ввели обмеження на отримання грошей із Сбербанку. Переказ можна зробити в євро або рублях", - йдеться у матеріалах на сайті російської кредитної організації .

США 24 лютого 2022 року ввели щодо Сбербанку санкції за кореспондентськими та платіжними рахунками (correspondent and payable-through account sanctions), вони не є блокуючими.