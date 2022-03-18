NOS: Нідерланди заморозили російські активи на 200 мільйонів євро

Обсяг російських активів, заморожених банками та іншими фінансовими установами в Нідерландах, становило 200 мільйонів євро, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє місцеве видання NOS з посиланням на заяву голови Центрального банку країни Клааса Кнота.

Раніше міністр фінансів Нідерландів Сігрід Каг повідомляла, що у банках, інвестиційних та пенсійних фондах країни заморожених активів налічується шість мільйонів євро. Згодом Кнот оголосив, що ця цифра значно зросла.

"Я можу сказати, що за цей час ми заморозили або заарештували понад 200 млн. євро" , - повідомив він.

За його словами, більшість зв'язків із Росією у Нідерландах здійснюється через трастові компанії.