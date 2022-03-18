Гайдай: бої за Рубіжне тривають, удалося евакуювати 50 людей
Бої за місто Рубіжне Луганської області тривають. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє Новое время.
"Не дивлячись на вкрай важку ситуацію — обстріли не вщухають, місцева влада змогла вивезти евакуаційними автобусами 50 людей та завезти гуманітарну допомогу: хліб, харчі, воду", — написав Гайдай.
Щоб отримати гумдопомогу, потрібно звертатись до будинку культури, Південний мікрорайон.
У результаті нічних обстрілів у Сєвєродонецьку та Рубіжному (Луганська область) загинули двоє людей, ще шестеро поранені.
Крім того, понад 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури зруйновані.