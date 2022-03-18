ОДА: Маріуполь змогли залишити близько 35 тисяч цивільних
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що з початку роботи гуманітарних коридорів у Маріуполі місто на власному транспорті та пішки змогли залишити близько 35 тисяч мирних жителів, повідомляє Новое время.
"Усього це близько 35 тисяч людей, які виїхали за вказані дві з лишком доби", - сказав він в ефірі телемарафону.
За його словами, керівництво області удосконалює логістичні процеси евакуації.
Кириленко зазначив, що усі жителі Маріуполя, які евакуювалися з міста, отримують необхідну допомогу.
17 березня у Маріуполі бійці полку Азов за добу знищили чотири танки та два БТР, ще один БТР росіян підбито. Знищено біля роти ворожої піхоти.