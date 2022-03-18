Україна отримала другу частину траншу від ЄС у 300 мільйонів євро

Україна отримала 300 млн євро екстреного фінансування від Євросоюзу в рамках підтримки обсягом 1,2 млрд євро, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Сьогодні Україна отримує ще 300 млн євро екстреної макрофінансової допомоги. ЄС продовжить надавати Україні політичну, фінансову та гуманітарну допомогу" , – заявив він.

Today Ukraine receives another €300 million in ???????? emergency MFA aid.The EU will continue to provide political, financial and humanitarian assistance to ????????. For first time ever, EU will finance purchase & delivery of weapons to a country under attack.????????????????????#BEUC2022 pic.twitter.com/y4pjHBxT50 — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 18, 2022

Домбровскіс зазначив, що вперше в історії ЄС фінансуватиме купівлю та доставку зброї в країну, проти якої здійснюється агресія.

Ці 300 млн євро макрофінансової допомоги ЄС є другою частиною першого траншу у рамках нової програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро, яка була схвалена ЄС 3 березня 2022 року.