Велика Британія позбавила ліцензії пропагандистський канал RT

Російську державну телевізійну мережу RT більше не можна дивитися у Британії після того, як регулятор Ofcom відкликав її ліцензію, повідомляє Європейська правда.

Регулятор заявив, що не вважає RT "придатним і належним" для отримання ліцензії на мовлення у Великій Британії після розслідування щодо неупередженості висвітлення в новинах російського вторгнення.

"Свобода слова — це те, що ми жорстко охороняємо в цій країні, і планка дій щодо мовників справедливо встановлена дуже високо" , — сказав Ofcom.

Регулятор відзначив нові закони в Росії, які фактично криміналізують будь-яку журналістику, яка відходить від державного наративу, тобто вторгнення є просто "спеціальною військовою операцією".

RT вже зняли з ефіру в результаті санкцій, запроваджених в ЄС, тому цей крок Ofcom поки що є значною мірою символічним.