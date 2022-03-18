Пєсков назвав умову зустрічі Путіна із Зеленським

Необхідність зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським залежить від того, яким буде мирний договір. А саме від його модальності, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, зустріч президентів може відбутися при підписанні мирного договору. Але її необхідність залежить від модальності мирного договору.

За його словами, цю зустріч потрібно буде ще узгодити.