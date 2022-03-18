Авіарегулятор ЄС повідомив про посилення перешкод у навігаційних системах

Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) опублікувало інформаційний бюлетень, що попереджає про підвищену ймовірність проблем із глобальними навігаційними супутниковими системами (ГНСС) в умовах воєнної агресії РФ проти України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Аналіз EASA засвідчив, що після 24 лютого у кількох географічних районах посилилися перешкоди та спуфінг-атаки на ГНСС. Проблеми спостерігалися під час польотів повітряних суден в околицях Балтійського моря, на сході Фінляндії, над Чорним морем, поблизу Кіпру, Туреччини, Лівану, Сирії та Ізраїлю, а також у північній частині Іраку. У деяких випадках це призводило до зміни маршруту і навіть пункту призначення через неможливість здійснити безпечну посадку, зазначає регулятор.

EASA рекомендувала національній авіавладі повідомити про можливі перешкоди ГНСС експлуатантів, почати збирати інформацію про такі випадки. Провайдери аеронавігації мають підтвердити готовність забезпечити надійне покриття спостереження, стійке до перешкод.