Лавров: Москва не допустить передачі Україні С-300

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не допустить передачі Україні від інших країн систем протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів, повідомляє Українська правда.

Про це він заявив в інтерв'ю російському пропагандистському каналу RT.

"Передача радянських С-300 з інших країн в Україну неможлива і буде незаконною, Москва цього не допустить. Ми дуже чітко дали зрозуміти, що будь-які вантажі, які заїжджатимуть на територію України, які ми вважатимемо, що перевозять зброю, стануть законною ціллю. Це зрозуміло" , – сказав він.

Лавров також заявив, що "сподівається, що нинішня аномальна ситуація між Росією та Україною закінчиться", але "але нормалізації заважатиме Захід".

За словами Лаврова, "ілюзія, що ми можемо розраховувати на західних партнерів, повністю зруйнована", тому зараз Росія "може розраховувати лише на себе та союзників".

Він також вважає, що "Захід прагне маргіналізувати Росію, зупинити її розвиток" і зараз "чинить безпрецедентний тиск".