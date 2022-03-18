Toyota відновлює роботу дилерських центрів в Україні

Компанія Toyota відновлює роботу в Україні. Низку дилерських центрів компанії знову відкрили, повідомляє Новое время.

Компанія Toyota відновлює роботу в Україні, зокрема роботу своїх дилерських центрів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Компанія розуміє необхідність подальшого економічного розвитку, тому відновлює свою діяльність в Україні з дотриманням необхідних заходів безпеки для працівників і відвідувачів" , — йдеться у повідомленні Toyota.

Список дилерських центрів компанії, що працюють:

Тойота Центр Біла Церква «Автосаміт „Біла Церква“ ( сервіс, продажі запасних частин та аксесуарів)

Тойота Центр Вінниця „Преміум Моторс“ ( сервіс, продажі нових авто та авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)

Тойота Центр Дніпро „Алмаз Мотор“ ( сервіс, продажі авто з пробігом, продаж запасних частин та аксесуарів)

Тойота Центр Запоріжжя » Схід Автосвіт ( сервіс, продажі запасних частин та аксесуарів)

Тойота Центр Івано-Франківськ " Класік-Авто" ( сервіс, продажі нових авто та авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)

Тойота Центр Київ " Автосаміт на Московському" ( Сервіс)

Тойота Центр Київ " Віді Автострада" ( сервіс, продажі запасних частин та аксесуарів)

Тойота Центр Київ " Автосаміт" ( Сервіс)

Тойота Центр Краматорськ Талісман -Схід ( Сервіс)

Тойота Центр Кривий Ріг " Алмаз Систем" ( сервіс, продажі запасних частин та аксесуарів)

Тойота Центр Кропивницький " Мотор Олві" ( Сервіс)

Тойота Центр Луцьк " Автоконцепт" ( сервіс, продажі запасних частин та аксесуарів)

Тойота Центр Львів " Діамант" ( сервіс, продажі нових авто, продажу запасних частин та аксесуарів)

Тойота Центр Одеса " Інжпроект" ( сервіс, продажі запасних частин та аксесуарів)

Тойота Центр Одеса " Віді Пальміра" ( сервіс, продажі запасних частин та аксесуарів)

Тойота Центр Полтава Компанія Стар Лайн ( сервіс, продажі нових авто та авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)

Тойота Центр Рівного Агат -Авто ( сервіс, продажі нових авто та авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)

Тойота Центр Тернопіль Кристал Моторс ( сервіс, продажі нових авто та авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)

Тойота Центр Ужгород " Карат Мотор" ( сервіс, продажі нових авто та авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)

Тойота Центр Хмельницький Гранд Мотор ( сервіс, продажі нових авто та авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)

Тойота Центр Чернівці «Олімп-Моторс» (сервіс, продажі нових авто та авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)

Раніше повідомлялося, що великі автовиробники, включаючи Volkswagen і BMW, змушені тимчасово призупинити роботу заводів у Європі через брак комплектуючих, що виготовлялися в Україні.