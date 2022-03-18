Путін – Шольцу: пропозиції України на переговорах "нереалістичні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів нову телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час неї німецький лідер закликав РФ до негайного припинення вогню.﻿ Про це, із посиланням на прес-служби Кремля та федерального уряду Німеччини, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем відбулася з ініціативи німецької сторони.

"Продовжено обговорення ситуації навколо України", - ідеться в повідомленні.

Як повідомили у прес-службі, Путін виклав оцінки ходу переговорів російських та українських представників, що ведуться у відеоформаті.

Зазначено, що їх розмова тривала майже годину та практично повністю стосувалася теми російсько-української війни та зусиллям щодо її припинення.

"Канцлер закликав російського президента до якомога швидшого припинення вогню, задля покращення гуманітарної ситуації та досягнення прогресу в пошуку дипломатичних рішень конфлікту" , - ідеться в повідомленні.

У той час як Путін поскаржився Шольцу, що Київ нібито "затягує переговорний процес" .

"Київський режим прагне затягнути переговори з Росією, висуваючи нові нереалістичні пропозиції, але російська сторона готова продовжити пошук розв'язок у руслі своїх добре відомих принципових підходів" , - заявили в Кремлі.

У свою чергу, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що між російським і німецьким лідерами відбулася "досить непроста, але ділова абсолютно бесіда" по телефону, повідомляють російські ЗМІ.