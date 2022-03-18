Моравецький представив "антипутинський щит" для економіки Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що уряд вирішив ввести так званий "антипутінський щит". Пакет економічної підтримки передбачає, зокрема, протидію інфляції, захист робочих місць, дерусифікацію польської та європейської економіки, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За його словами, війна Росії проти України викликає величезні економічні потрясіння і проблеми, тому влада вирішила впровадити "антипутінський щит".

"Ми будемо займатися дерусифікацією польської та європейської економіки, тому що Польща Сьогодні також знаходиться в авангарді всіх тих країн, які намагаються надихнути інші країни піти від залежності від російського газу, нафти, вугілля" , - сказав Моравецький.

За словами прем'єра, головна мета цієї першої частини "антипутінського щита" - запобігти зростанню цін на продовольство, при цьому додавши, що вже ясно, що зростання цін на продовольство буде динамічним і високим.

Водночас пенсіонерам виплачуватимуть 13-ту пенсію.