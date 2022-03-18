Мінінфраструктури: повноваження РФ у Дунайській комісії зупинено

Повноваження Росії у Дунайській комісії зупинили через повномасштабну війну проти України, повідомляє Новое время.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

17 березня Дунайська комісія на позачерговій сесії прийняла постанову у зв’язку з військовою агресією РФ проти України щодо порушення основних принципів Белградської Конвенції.

"Комісія засудила порушення принципів щодо вільного та безпечного судноплавства на Дунаї, а також інтересів та суверенних прав України. На Росію покладається відповідальність за економічні збитки внаслідок зменшення вантажообороту в дельті Дунаю і в Чорному морі через воєнні небезпеки" , — розповіли в Мінінфраструктури.

Прийнята постанова передбачає, що повноваження будь-якого представника Росії в Дунайській комісії чи його заступників відхиляються до відновлення миру, суверенітету і територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів. Представники росії відсторонені від роботи усіх засідань Дунайській комісії і її робочих органів. Громадяни Росії будуть звільнені з дипломатичних та адміністративно-технічних посад Секретаріату Дунайській комісії.

Також Дунайська комісія звернеться до Комітету з перегляду Белградської Конвенції для пошуку рішень щодо того, чи може Росія, як непридунайська держава бути і надалі стороною Конвенції.

"Ще з початку 90-х років українська делегація в Дунайській комісії активно виступала проти членства Росії як правонаступниці Радянського союзу, яка не є придунайською державо. Проте, це не знаходило розуміння та підтримки партнерів. У 2021 році головою Дунайської комісії вперше став представник України, а саме посол України в Угорщині Любов Непоп. За ініціативою Мінінфраструктури та рішенням Голови Дунайської комісії була скликана 12-та позачергова сесія, в рамках якої й були прийняті безпрецедентні рішення, яких не вдавалося досягнути з 90-х років" , — розповіли в Мінінфраструктури.

Дунайська Комісія — міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї, підписаною в Белграді 18 серпня 1948 року. Основними цілями діяльності Дунайської Комісії є забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден під прапорами усіх держав.