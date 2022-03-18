Найбільший у світі виробник скла призупиняє інвестиції в РФ

Японський виробник скла Asahi Glass Co (AGC) призупиняє інвестиції в РФ, у тому числі для ремонту скловарних печей, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Ми глибоко стурбовані ситуацією в Україні і сподіваємося, що мир буде відновлено якомога швидше.

В Україні AGC Group займається продажем архітектурного скла та заміною автомобільного скла, але через поточні обставини діяльність бізнесу призупинена. AGC підтвердила безпеку своїх 24 співробітників в Україні", - йдеться у повідомленні .

Водночас у Росії AGC Group займається переважно архітектурним і автомобільним скляним бізнесом.

"У світлі поточної ситуації група вирішила призупинити інвестиції в країну, включаючи ремонт скловарних печей. Що стосується автомобільного скла, то група значно скоротила виробництво та відвантаження виробникам автомобілів у Росії" , - додали в Asahi Glass.

Asahi Glass Co - японська скляна компанія, найбільший у світі виробник скла. Входить до групи Mitsubishi.