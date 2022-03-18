Велика торрент-платформа заблокує доступ росіянам

Торрент-платформа RuTraсker виступила проти війни Росії в Україні і блокуватиме доступ для користувачів із РФ, повідомляє Економічна правда.

Наразі RuTraсker заблокований Роскомнадзором. Держдума і уряд РФ розглядає можливість легалізації "піратства".

Представник RuTraсker.org повідомив, що платформа "у поточній ситуації не підтримує жодних дій російської влади". Тому доступ буде заблокований для користувачів із Росії, навіть якщо Роскомнадзор прибере сайт із реєстру заборонених.

Навіть за обмежень з боку іноземних онлайн-кінотеатрів – Netflix, Amazon Prime Video та Megogo – трафік на піратських платформах не зростає, розповів власник ресурсу ZETFLIX.zone.

Запити з пошукових систем "Яндекс" та Google падають останні 3-4 роки через блокування Роскомнадзору та антипіратського меморандуму "Яндекса". Все частіше користувачі використовують VPN, оскільки більшість сайтів та облікових записів у соціальних мережах виключені з російського пошуку.

"Комерсант" повідомляє, що за 2021 рік доступ був обмежений до 59 тисяч піратських сайтів та їх копій ("дзеркал"). Це майже вдвічі більше ніж за 2020 рік.

Основна проблема піратського ринку – втрата рекламодавців. 90% усіх агенцій зупинили діяльність на території РФ та України. Користувальницькі збори не збирають навіть 10% від необхідної щомісячної суми, тому питання фінансування зараз дуже гостро.