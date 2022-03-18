Кулеба розповів про зустріч з Лавровим у Туреччині

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів закулісні деталі зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що відбувалася у Туреччині 10 березня, повідомляє Українська правда.

Він пояснив, що в організації зустрічі з Лавровим допомагала Туреччина.

"Ми не мали якихось завищених очікувань від цієї зустрічі. Єдине, що заздалегідь попросив турецьких колег: організуйте протокольно таким чином, щоб на початку не було жодних рукостискань, вітань і цих всіх історій" , – заявив Кулеба.

У ході розмови Кулеба пропонував Лаврову вирішити питання гуманітарних коридорів з Маріуполем.

"Був один момент коли я просто йому (Лаврову – ред.) сказав, що давай прямо зараз зробимо всі необхідні дзвінки для того, щоб вирішити всі гуманітарні коридори з Маріуполем. Він каже: "ні, не будемо цього робити". Я зрозумів, що ми нічого не доб’ємося, що Лавров не готовий на цій зустрічі ухвалювати будь-які рішення" , – відзначив очільник МЗС України.

Кулеба і далі готовий зустрітися з Лавровим, якщо він буде готовий розмовляти предметно, а не озвучуватиме наративи російської пропаганди.