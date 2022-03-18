Кулеба розповів про зустріч з Лавровим у Туреччині
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів закулісні деталі зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що відбувалася у Туреччині 10 березня, повідомляє Українська правда.
Він пояснив, що в організації зустрічі з Лавровим допомагала Туреччина.
"Ми не мали якихось завищених очікувань від цієї зустрічі. Єдине, що заздалегідь попросив турецьких колег: організуйте протокольно таким чином, щоб на початку не було жодних рукостискань, вітань і цих всіх історій", – заявив Кулеба.
У ході розмови Кулеба пропонував Лаврову вирішити питання гуманітарних коридорів з Маріуполем.
"Був один момент коли я просто йому (Лаврову – ред.) сказав, що давай прямо зараз зробимо всі необхідні дзвінки для того, щоб вирішити всі гуманітарні коридори з Маріуполем. Він каже: "ні, не будемо цього робити". Я зрозумів, що ми нічого не доб’ємося, що Лавров не готовий на цій зустрічі ухвалювати будь-які рішення", – відзначив очільник МЗС України.
Кулеба і далі готовий зустрітися з Лавровим, якщо він буде готовий розмовляти предметно, а не озвучуватиме наративи російської пропаганди.
"У мене була зустріч з Чавушоглу. Він напередодні був у Москві і сказав, що бачить потенціал для продовження цих зустрічей. Я сказав, що з Лавровим я готовий зустрічатися. Головне, щоб він приїжджав на ці зустрічі шукати рішення, а не просто говорити і повторювати класичні наративи російської пропаганди", – додав він.