Кулеба: питання репарацій ми порушуємо на всіх переговорах

На всіх форматах переговорів Україна порушує питання виплати репарацій Російською Федерацією. Про це, посилаючись на інтерв’ю﻿ голови МЗС України Дмитра Кулеби, повідомляє Українська правда.

"Це питання, яке ми порушуємо на всіх абсолютно форматах. Президент публічно про це говорив. Ми будемо це питання проводити через Міжнародний суд ООН. Безумовно, за все доведеться заплатити і не лише грошима. Але й посадкою конкретних людей, які вчиняли воєнні злочини і злочини проти людяності на території України", – сказав міністр.

Кулеба наголосив, що Росії доведеться платити за всі злочини, які вони завдали Україні.