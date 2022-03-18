Денісова: з бомбосховища театру в Маріуполі вивели 130 людей

З бомбосховища у підвалі будівлі Драматичного театру у Маріуполі вдалося вивести 130 людей, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Станом на цей час нам відомо, що 130 людей вдалося вивести, але за нашими даними там ще більше ніж 1 300 людей, які перебувають у цих підвалах, у цьому бомбосховищі. Ми молимося за те, що всі вони будуть живі, але наразі жодної﻿ інформації про них немає" , - розповіла Денісова в ефірі телемарафону у п'ятницю.

На місці продовжують працювати рятувальники.