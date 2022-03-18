Болгарія видворяє одразу 10 дипломатів РФ

МЗС Болгарії оголосило персонами нон грата одразу десять російських дипломатів, повідомляє Європейська правда.

"За пропозицією компетентних органів Республіки Болгарія, за погодженням з прем’єр-міністром Кирилом Петковим, Болгарія сьогодні оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів, акредитованих у нашій країні, надавши їм 72-годинний термін для виїзду з країни" , - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра закордонних справ Василь Георгієв вручив послу РФ Елеонорі Митрофановій відповідну вербальну ноту.

За інформацією компетентних органів, зазначені співробітники посольства Російської Федерації в Болгарії здійснювали на території країни діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

Митрофанова сприймає цей вчинок болгарської влади як вкрай неприязний. Москва має право на взаємні дії, зазначила вона.